«نصية»: توافق بين مجلسي النواب والدولة حول آلية اختيار المجلس الرئاسي

القاهرة - بوابة الوسط: جيهان الجازوي | الإثنين 17 سبتمبر 2018, 05:28 مساء
النائب الثاني لرئيس المجلس الأعلى للدولة فوزي العقاب يلتقي رئيس لجنة الحوار بمجلس النواب عبدالسلام نصية

قال رئيس لجنة الحوار بمجلس النواب عبدالسلام نصية، إنّ مجلسي النواب والدولة توافقا على آلية اختيار أعضاء المجلس الرئاسي عبر نواب الأقاليم الثلاثة للمجلسين.

جاء ذلك في أعقاب لقاء جمع النائب الثاني لرئيس المجلس الأعلى للدولة فوزي العقاب، اليوم الاثنين، ورئيس لجنة الحوار بمجلس النواب عبد السلام نصية، وفق بيان نشره المكتب الإعلامي للمجلس عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك». وأشار البيان إلى أنّ اللقاء ناقش «النقاط النهائية المتعلقة بآليات اختيار أعضاء المجلس الرئاسي الجديد».

وفي هذا السياق أثنى نصية على لقاء اليوم، واصفًا إياه بـ«اللقاء الناجح»، معتبرًا أن هذا المسار يعد مسارًا موازيًا للمسار الدستوري «الانتخابات».

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وقال نصيّة في اتصال مع «بوابة الوسط»، إنّ لقاء اليوم تطرق إلى آلية اختيار المجلس الرئاسي، الذي صوّت عليها البرلمان خلال الجلسة الطارئة، والتي تنص على الاختيار عبر نواب الأقاليم الثلاثة لمجلسي الدولة والنواب، مشيرًا إلى أن «هذه الآلية جاءت بعد عدة لقاءات بين أعضاء المجلسين»، حيث أبدى مجلس الدولة التعاطي الإيجابي مع الفكرة، وأن «هناك تقاربًا كبيرًا بين المجلسين بالخصوص».

وأضاف أنه «جرى الاتفاق على تكثيف التواصل خلال الأيام القادمة للوصول إلى توافق حول السلطة التنفيذية أيضًا، للوصول إلى صياغة الإجراءات القانونية للوصول إلى آلية التطبيق».

ولا تزال آلية اختيار المجلس الرئاسي محل نقاش بين ممثلي مجلس النواب والدولة، في ظل مقترحات بأن تكون رئاسة هذا المجلس بـ«التناوب» بين أعضائه الثلاثة.

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