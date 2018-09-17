في قضية التمويل الليبي.. اتهام مقرب من ساركوزي بـ«الفساد»

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 17 سبتمبر 2018, 04:42 مساء
مدير حملة ساركوزي الانتخابية السابق كلود غيان

نقلت وكالة «فرانس برس»، عن مصادر متطابقة أن قضاة التحقيق المكلفين بملف الشكوك حول حصول حملة الرئيس الفرنسي الأسبق الانتخابية نيكولا ساركوزي على تمويل ليبي عام 2007، أمروا بتوجيه اتهامات جديدة لمدير حملته الانتخابية السابق كلود غيان، خاصة تهمة «الفساد السلبي».

وسبق أن اتهم غيان في عام 2005 في هذه القضية بـ«تبييض اختلاس مالي في إطار مجموعة منظمة»، قبل أن تُوجه إليه في الحادي عشر من سبتمبر الجاري تهم «الفساد السلبي» و«إخفاء اختلاس أموال عامة»، و«التواطؤ في تمويل غير قانوني لحملة انتخابية»، حسبما أفادت مصادر قضائية وقريبة من الملف للوكالة الفرنسية.

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ووجهت إلى ساركوزي اتهامات بالفساد واستغلال النفوذ، حيث يقول الادعاء الفرنسي إن حملته الانتخابية في العام 2007 تلقت تمويلًا من القذافي بقيمة 50 مليون دولار، بينما ينفي ساركوزي تلك الاتهامات معتبرًا إياها «محاولة للتشهير به».

ولكنّ مسؤولين ليبيين سابقين أكدوا تلقي حملة ساركوزي على تمويل ليبي، حيث روى رئيس الحكومة الليبية السابق البغدادي المحمودي أن كلود غيان مدير حملة ساركوزي الانتخابية عام 2007 اتصل ببعض أصدقائه مثل بشير صالح فقام الأخير بتسليم غيان خلال لقاء جرى في فندق باريسي «أموالًا باليورو والدولار وُضعت في حقيبة».

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كما أكد رجل الأعمال الفرنسي اللبناني زياد تقي الدين أنه سلم بين أواخر العام 2006 ومطلع العام 2007 ثلاث حقائب تحتوي على خمسة ملايين يورو من نظام القذافي إلى ساركوزي الذي كان يومها وزيرًا للداخلية وإلى كلود غيان الذي وجه إليه أيضًا الاتهام في إطار هذا الملف.

إلا أن مسؤولين ليبيين آخرين نفوا حصول هذا التمويل ولم يحصل المحققون بعد على أية أدلة مادية تؤكد حدوث الأمر.

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