بدء امتحانات القبول في معهد النفط بطرابلس والزاوية

أجدابيا - بوابة الوسط: صلاح ناصف | الإثنين 17 سبتمبر 2018, 04:13 مساء

بدأت اليوم امتحانات قبول الطلبة المتقدمين للدراسة في معهد النفط في مدينة طرابلس، والمركز النوعي في مدينة الزاوية بمدرج معركة 2 مارس بجامعة النجم الساطع في منطقة البريقة ( 80 كلم غرب مدينة أجدابيا).

حضر الامتحانات عضو المجلس البلدي بمنطقة البريقة إدريس عريش، ومنسق القوى العاملة البريقة وعضو عن لجنة القبول عبد القادر بلال.

يذكر أن عدد الطلبة المتقدمين لامتحان القبول للدراسة في معهد النفط في مدينة طرابلس، والمركز النوعي في مدينة الزاوية بلغ 223 طالبا، من منطقتي أجدابيا والبريقة وضواحيهما.

يشار إلى أنه سيتم نقل أوراق الامتحانات إلى مدينة طرابلس لتصحيحها، على أن يتم الإعلان عن النتائج وأسماء الطلبة الناجحين في مدة أقصاها شهر.

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