«الكهرباء» تخلي «محطة لسطاطا» من الأغنام!

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 17 سبتمبر 2018, 04:05 مساء
عاملون بمركز حماية الطاقة الكهربائية المرج يقومون بإخلاء محطة لسطاطا من الأغنام (صفحة الشركة على موقع فيسبوك)

 أخلى  مركز حماية الطاقة الكهربائية المرج،  محطة لسطاطا التابعة لدائرة الجهد المتوسط بالمدينة من الأغنام، حيث كان يستغلها أحد المواطنين كحظيرة لتربية الأغنام، مما شكل خطرًا على معدات المحطة.

وفي السياق نفسه طالبت الشركة العامة للكهرباء من المواطنين عدم استغلال محطات الكهرباء لأي أغراض شخصية، تفاديًا لحدودث مشاكل فنية والفصل المفاجئ على الأحياء السكنية.

عاملون بمركز حماية الطاقة الكهربائية المرج يقومون بإخلاء محطة لسطاطا من الأغنام (صفحة الشركة على موقع فيسبوك)
عاملون بمركز حماية الطاقة الكهربائية المرج يقومون بإخلاء محطة لسطاطا من الأغنام (صفحة الشركة على موقع فيسبوك)
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