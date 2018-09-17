النائب محمد العباني يدافع عن تحرّك «اللواء السابع» نحو العاصمة

القاهرة - بوابة الوسط: جيهان الجازوي | الإثنين 17 سبتمبر 2018, 03:28 مساء
عضو مجلس النواب عن مدينة ترهونة محمد العباني. (أرشيفية: الإنترنت)

دافع عضو مجلس النواب عن مدينة ترهونة، محمد العباني، عما يسمى «اللواء السابع»، وتحرّكة باتجاه العاصمة طرابلس، خلال الأيام الماضية، مشيرًا إلى أن اللواء يتكون من «مختلف المراتب العسكرية ومن مختلف المدن والقرى الليبية».

وقال العباني في تصريح إلى «بوابة الوسط»، اليوم الإثنين، إن «اللواء» أنشئ بقرار من وزير دفاع حكومة الوفاق السابق العقيد المهدي البرغثي، ومقرّه ترهونة، ويشغل المنطقة العسكرية بين قصر بن غشير والنواحي الأربعة وترهونة.

وأضاف : «هذا اللواء هو جزء من الجيش الليبي، وأنّ القرارات الإدارية لا تغير الصفة العسكرية له، وبغض النظر عن تبعيته فهو مكون أساسي من مكونات الجيش الوطني، بإمرة ضباط وطنيين، هبوا لتطهير العاصمة من الميليشيات، التي تهيمن على القرار السياسي والمالي والأمني، وتخليص الحكومة الشرعية من سطوتها».

وأوضح العباني: «ما يمثله العدد الكبير من أصول ترهونة من منتسبي هذا اللواء وما تعرضت له المدينة من غارات جوية، أدى إلى التفاف ترهونة والعديد من المدن والقرى الليبية حوله ومناصرته». معتبرًا ما جاء في بيان الملتقى العام للمدن والقبائل الذي انعقد قبل يومين بمدينة ترهونة «خير شاهد».

يشر إلى أن ظهور «اللواء السابع» على واجهة الأحداث في ليبيا فتح الباب أمام كثير من الأسئلة، المرتبطة باللواء وتبعيته وأسسه التي ينتهجها، خاصة في ظل التطورات الأخيرة التي تشهدها الساحة الليبية.

 

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