«حماية سرت»: ضبط 3 شاحنات في طريقها إلى الجنوب

أعلنت قوة حماية وتأمين سرت اليوم الاثنين، أن دورية عسكرية تابعة للقوة ضبطت ثلاث شاحنات محملة بالوقود جنوب سرت، كانت في طريقها إلى الجنوب.

وقدر المتحدث باسم قوة سالم الأميل، في تصريح إلى «بوابة الوسط» كمية الوقود المهرب بنحو 90 ألف لتر من البنزين والديزل.

ويقول تقرير الخبراء الأمميون إن منطقة سبها تعد مصدرًا لمعظم عمليات التهريب، وتسيطر مختلف جماعات التبو المسلحة على المنطقة الواقعة بين نقطة تفتيش تبعد ١٧ كيلومترًا إلى الجنوب من سبها والحدود مع النيجر، وهي تحتكر تهريب الوقود وغيره من الأنشطة غير المشروعة، حسب التقرير.