مصادر إيطالية تنفي خططا لاستبدال السفير بيروني

السفير الإيطالي لدى ليبيا جيوزيبي بيروني. (بوابة الوسط)

قالت مصادر مطلعة إن إيطاليا لن تقوم باستبدال سفيرها لدى ليبيا جيوزيبي بيروني، عكس ما تردد من أنباء مؤخرا.

ونقل موقع «ديفيزا أي سيكوريتسا» للدفاع والأمن الإيطالي المتخصص والحسن الاطلاع عادة اليوم الاثنين، أن قائد الجيش الليبي المشير خليفة حفتر أعرب فقط خلال اجتماعه مع وزير الخارجية مافيرو ميلانويزي الإثنين الماضي، مثل العديد من المحاورين الآخرين في البلاد ومن بينهم رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج، عن قلقه إزاء مقابلة أدلى بها الدبلوماسي الإيطالي في منتصف أغسطس الماضي.

وذكرت المصادر نفسها، حسب الموقع، «في الوقت الحالي لا توجد رغبة في بحث فرضية من هذا النوع. ظهرت معلومات خاطئة في الصحافة هذه الأيام». وأضاف الموقع أن حفتر ناقش مع الوزير الإيطالي مواضيع مختلفة، بما في ذلك وضعية الدبلوماسي بيروني، لكن «ديفيزا أي سيكوريتسا» قال إن «الرجل القوي في برقة لم يعرب عن قلقه إلا تجاه مقابلة أجراها بيروني وولدت بعض سوء التفاهم»،

وقال الموقع إن الاعتقاد هو أن استبدال بيروني سيزيد من مشاكل إيطاليا في ليبيا وليس العكس، خاصة أننا أمام لحظة حاسمة تتمثل في الإعداد للمؤتمر الدولي في نوفمبر المقبل، مؤكدا أن «العلاقات بين إيطاليا والمشير حفتر ليست وليدة اللحظة، وهي نتيجة لعمل من قبل العديد من الدبلوماسيين السابقين، وان أي استبدال للسفير سيكون عديم الفائدة إن لم يكن ضارًا».