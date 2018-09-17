«داخلية الوفاق»: العميد خالد زهو رئيسًا لقوة تأمين مطار معيتيقة

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 17 سبتمبر 2018, 02:32 مساء
وزير الداخلية المفوض عبدالسلام عاشور. (أرشيفية:الإنترنت)

كلف وزير الداخلية المفوض، عبدالسلام عاشور، اليوم الإثنين العميد خالد عبدو أحمد زهو، التابع للإدارة العامة للأمن المركزي رئيسًا لقوة حماية مطار معيتيقة الدولي.

كما كلف العقيد حسن خليل التومي مساعدًا لرئيس القوة، وفق الصفحة الرسمية لوزارة الداخلية بحكومة الوفاق.

كان عاشور أعلن في وقت سابق اليوم أن جهاز الأمن المركزي سيقوم بتأمين مطار معيتيقة، على أن تتولى قوة الردع الخاصة مهام أخرى.

يشار إلى أن رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج طلب من المفوض بوزارة الداخلية في حكومة الوفاق الوطني «تشكيل قوة شرطية نظامية تسند إليها مهمة تأمين وحماية منفذ مطار معيتيقة الدولي» شرق العاصمة طرابلس.

قرار الداخلية بشأن تكليق قوة حماية مطار معيتيقة
قرار الداخلية بشأن تكليق قوة حماية مطار معيتيقة
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