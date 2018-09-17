إنقاذ 57 مهاجرًا غير شرعي قرب زوارة

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 17 سبتمبر 2018, 02:17 مساء
مهاجرون على متن قارب مطاطي في البحر المتوسط قبالة سواحل ليبيا. (رويترز)

أعلنت القوات البحرية التابعة لحكومة الوفاق، اليوم الإثنين، إنقاذ 57 مهاجرًا غير شرعي، كانوا على متن قارب مطاطي (60 ميلاً شمال زوارة).

وأوضح الناطق باسم القوات البحرية، العميد أيوب قاسم، أن دورية تابعة لحرس السواحل القطاع الغربي أنقذت المهاجرين الذين ينتمون إلى جنسيات أفريقية أغلبهم من نيجيريا.

ونوه إلى أن «ستة أفراد مسلحين قاموا بمحاولة التصدي لزورق الدورية وإفشال عملية الإنقاذ فقامت الدورية بالرد، مما أجبر اليخت على الهروب والتوجه نحو الساحل في اتجاه مدينة زوارة».

وأشار إلى «توصيل المهاجرين إلى ميناء المصفاة حيث نقطة حرس السواحل، وتسليمهم إلى مركز إيواء النصر التابع لجهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية بعد تقديم المساعد الإنسانية والطبية».

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