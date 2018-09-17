المشري لـ«السفيرة الفرنسية»: إخفاق النواب في تنفيذ استحقاق 16 سبتمبر يعرِّض اتفاق باريس للفشل

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 17 سبتمبر 2018, 02:02 مساء
المشري والسفيرة الفرنسية الجديدة خلال لقاء في تونس. (الصفحة الرسمية للمجلس الأعلى للدولة)

قال رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري إن مرور استحقاق السادس عشر من سبتمبر وفشل مجلس النواب في تنفيذ ما عليه حسب الاتفاق في اتفاق باريس، يعرّض الاتفاق برمته إلى الفشل، ورحب بخطوة إقرار مشروع قانون الاستفتاء على الدستور، مشددًا على ضرورة تكثيف الجهود للتعجيل بحل المختنق السياسي الذي تمر به البلاد، جاء ذلك خلال لقاء المشري، رفقة النائب الثاني فوزي العقاب أمس الأحد، السفيرة الفرنسية لدى ليبيا بياترس دوهيلن والوفد المرافق لها، بالعاصمة التونسية، حيث رحب المشري بالسفيرة الفرنسية الجديدة، متمنيًا أن يكون اللقاء القادم في طرابلس، وفقًا لصفحة مجلس الدولة على «فيسبوك».

وفي مايو الماضي، دعا اجتماع باريس بشأن ليبيا إلى ثمانية مبادئ لكسر جمود الأزمة الليبية بحضور الأطراف الليبية الفاعلة وممثلي 20 دولة إلى جانب المبعوث الأممي غسان سلامة، وتضمنت المبادئ الثمانية إجراء انتخابات في 10 ديسمبر المقبل، يسبقها وضع الأسس الدستورية للانتخابات واعتماد القوانين الانتخابية الضرورية بحلول 16 سبتمبر.

من جهة أخرى، أوضح المشري أهمية الإصلاحات الاقتصادية وتأثيرها المتوقع فور تنفيذها في تحسين معشية المواطنين والتخفيف من الأزمة، كما أوضح الجهود التي سخرها المجلس في إنجاز هذا الملف، والدور الذي لعبه كضاغط ووسيط بين الجهات ذات العلاقة، إلى أن تم توقيع الإصلاحات في الثاني عشر من سبتمبر الجاري.

كما تناول اللقاء الوضع الأمني في طرابلس، إذ أكد الرئيس خطورة قيام أي حرب جديدة في ليبيا، مشددًا على إمكانية حل كل الإشكاليات بالحوار، وضرورة أن يتم تطبيق الترتيبات الأمنية الواردة في الاتفاق السياسي.

 

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

العثور على تمثال من الحجر الرملي لأبي الهول
ثقافة وفن
صحف عربية: تظاهرات طرابلس والمشاركة الليبية بمؤتمر قصيدة النثر في القاهرة
ليبيا
تقرير إيطالي: ما بعد «اشتباكات طرابلس».. توازن جديد في العاصمة
ليبيا
بعد انقضاء 16 سبتمبر.. ماذا عن فرص الانتخابات في 10 ديسمبر؟
ليبيا
«صنداي إكسبرس»: هاشم العبيدي «للبيع» بمليون دولار و«داعش» يتفاوض لإطلاقه
ليبيا
فريق الخبراء: شبكة تهريب النفط في الزاوية تهدد استقرار ليبيا ودول الجوار
ليبيا
تقرير أممي يكشف تفاصيل قضية «دي ليفا» لتهريب أسلحة وذخائر إلى مصراتة
ليبيا
السفير الألماني: معجب بقدرة عمر المختار على توحيد شعبه
ليبيا
صحف عربية: احتمالية تدخل أفريكوم في ليبيا رسالة أميركية لفرنسا وإيطاليا
ليبيا
تقرير أممي: مافيا دولية وميليشيات ليبية متورطة مع شبكات الاستغلال الجنسي ...
ليبيا
السويحلي وأعضاء بمجلس الدولة يدعون «النواب والدولة والرئاسي» بالخروج من المشهد ...
ليبيا
تقرير أممي يكشف تفاصيل هجوم على فرع «المركزي» في بنغازي ونقل أموال لجهة مجهولة
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

السجائر الإلكترونية المنكّهة مهدّدة بالزوال