بالصور: بلدية بنغازي تواصل الإصلاحات بشبكة الصرف الصحي

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 17 سبتمبر 2018, 01:07 مساء
من أعمال إصلاحات الصرف الصحي في بنغازي. (لصفحة الرسمية للبلدية)

أعلنت بلدية بنغازي صيانة خط مياه شرب بشارع العراق وتنفيذ خط للصرف الصحي، وذلك لإنهاء الطفح المزمن بحي السيرتي.

ونوهت في منشور، عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» بأن الشركة العامة للمياه والصرف الصحي قامت بهذه الأعمال تحت إشراف ومتابعة البلدية بنغازي.

ولفتت إلى استخراج المضخة القديمة وتركيب مضخة جديدة ولوحة تشغيل بمحطة (sw1) لحل مشكلة طفح مياه الصرف الصحي بمنطقتي سيدي حسين والسكابلي وجزء من الفندق البلدي.

ودعت الشركة العامة للمياه والصرف الصحي الموطنين إلى عدم رمي الأجسام الصلبة داخل غرف الصرف الصحي حفاظًا على الشبكة.

من أعمال إصلاحات الصرف الصحي في بنغازي. (لصفحة الرسمية للبلدية)
من أعمال إصلاحات الصرف الصحي في بنغازي. (لصفحة الرسمية للبلدية)
من أعمال إصلاحات الصرف الصحي في بنغازي. (لصفحة الرسمية للبلدية)
من أعمال إصلاحات الصرف الصحي في بنغازي. (لصفحة الرسمية للبلدية)
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