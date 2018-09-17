الدولار يسجل تراجعًا طفيفًا في السوق السوداء

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 17 سبتمبر 2018, 12:51 مساء

ارتفع سعر صرف الدينار أمام عملات أجنبية وعربية في السوق السوداء صباح اليوم الإثنين.

وسجل الدولار انخفاضًا طفيفًا إلى 6.18 دينار اليوم مقابل 6.19 دينار أمس، بفارق قرش واحد، فيما تراجع اليورو إلى 7.19 دينار مقارنة بـ7.23 دينار، بفارق 4 قروش، حسب متداولين وصفحات بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

أما الجنيه الإسترليني فقد هبط إلى 7.98 دينار مقابل 8.05 دينار، بفارق 7 قروش، فيما سجلت الليرة تراجعًا هامشيًا بواقع قرشين اثنين لتبلغ 0.99 دينار ليبي مقابل 1.01 دينار.، في حين استقر الدينار التونسي عند مستوى 2.25 دينار.

وحافظ سعر صرف الدولار على استقراره في السوق السوداء، بعد أيام من توقيع المجلس الرئاسي الإصلاحات الاقتصادية، إذ سجلت العملة هبوطًا كبيرًا إلى 6.10 دينار الخميس مقابل 6.60 دينار قبل توقيع القرار.
 

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