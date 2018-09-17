مساعدات إنسانية من سرت للأسر النازحة بطرابلس

متطوعون من سرت يعدون المساعدات الإنسانية قبل ارسالها إلى طرابلس. (بوابة الوسط)

ارسلت مؤسسات المجتمع المدني بسرت قافلة مساعدات غذائية تحت شعار حملة جسور المحبة من سرت إلى طرابلس.

وقال مصدر بمكتب مفوضية المجتمع المدني بسرت في تصريح إلى «بوابة الوسط» أمس الأحد، إن المساعدات خصصت للمتضررين والنازحين بمدينة طرابلس، جراء الاشتباكات التى شهدتها العاصمة خلال الفترة الماضية.

وأضاف أن المؤسسات جمعت تبرعات من أهالي سرت لتمويل المساعدات، بمقر جمعية الهلال الأحمر الليبي، كما ساهمت بلدية سرت بمبلغ مالي، وعدد من مكاتب القطاعات الخدمية وشركة خدمات النظافة العامة ورجال أعمال وأصحاب المحال التجارية.

وبدأت عدة مدن ليبية تسيير مساعدات إنسانية إلى نازحي طرابلس، إذ أرسلت جمعية السلام للإغاثة بمدينة بني وليد، الأربعاء، شحنة مساعدات غذائية وحفاضات وحليب أطفال إلى مدينة ترهونة.