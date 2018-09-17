البريقة للنفط: الغاز متوافر بالمنطقة الغربية ولا داعٍ للانجرار وراء الإشاعات

عاملون بمستودع الزاوية للغاز. (شركة البريقة لتسويق النفط)

طمأنت شركة البريقة لتسويق النفط المواطنين في المنطقة الغربية بتوافر الغاز المسال، مؤكدة أنه لاداعٍ للانجرار وراء إشاعات نقص الغاز.

وأشارت، في منشور عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» اليوم الإثنين، إلى أن «هذه الإشاعات التى لا تهدف إلا لخلق الأزمات والمختنقات وتصعب حياة المواطن».

وأقرت الشركة بحدوث ازدحام متزايد في المنطقة الغربية على منتج غاز الطهي، لكنها أشارت إلى أن العاملين بمستودع الزاوية النفطي يعملون بالفترات الصباحية والمسائية طيلة أيام العمل الأسبوعية وكذلك في ايام العطلات الرسمية من أجل توفير الغاز للمواطنين.

ونوهت إلى عزم العاملين بالمستودع على مواصلة العمل لتغطية احتياجات أكثر المناطق من غاز الطهي الى حين حلحلة هذا المختنق.