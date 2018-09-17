شركة البريقة: وصول 34 مليون لتر بنزين إلى ميناء طرابلس

أعلنت شركة البريقة لتسويق النفط، أمس الأحد، عن وصول الناقلة «أنوار أفريقيا» إلى ميناء طرابلس البحري محملة بنحو 34 مليون لتر من وقود البنزين المخصص للسيارات، مطمئنة المواطنين بتوافر المحروقات بمحطات التوزيع وفق المخصصات المحددة.

وأوضح المكتب الإعلامي للشركة أن الناقلة «أنوار ليبيا» أنهت قبل دخول الناقلة «أنوار أفريقا» تفريغ حمولتها بالميناء، من الوقود، مؤكدا أن «عملية التزويد مستمرة بشكل يومي عن طريق شركات التوزيع للمحطات حسب أسماءها وأرقامها المعلنة بصفحة الشركة يومياً لإرشاد وأخطار المواطنين بالكميات الموزعة ومواقع توزيعها».