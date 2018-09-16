السراج يجتمع مع ممثلي أكثر من 50 بلدية من المنطقة الغربية

عقد رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، فائز السراج، اليوم الأحد، بمقر رئاسة الوزراء في العاصمة طرابلس، اجتماعا موسعا مع ممثلي أكثر من 50 مجلسا بلديا ومحليا من المنطقة الغربية في حوار مفتوح حول الوضع العام وتداعيات ما شهدته ضواحي العاصمة طرابلس من اشتباكات دامية.

وفي بداية اللقاء طلب السراج من الحاضرين الوقوف دقيقة حداد على أرواح من سقطوا في هذه الاشتباكات المسلحة وفي الاعتداء الإرهابي الأخير الذي استهدف مقر المؤسسة الوطنية للنفط، قبل أن يستعرض ما تم اتخاذه من إجراءات بالتنسيق مع بعثة الامم المتحدة لوقف إطلاق النار، والبدء في تنفيذ الإجراءات الأمنية التي قال إنها «لن تقتصر على طرابلس بل ستمتد لتشمل باقي المدن».

وأكد السراج أن «القضية ليست مجرد اشتباكات بين عناصر مسلحة بل هي أكبر من ذلك» لافتا أن «هناك أطرافا تحرك العناصر على الأرض وتعمل بكل الطرق، والوسائل لإسقاط الوفاق والآن تعمل على إشعال حرب في العاصمة وهو ما لن نسمح به أبدا».

وقال السراج في الكلمة التي نشرها المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي عبر صفحته على «فيسبوك» إن «من يخل باتفاق وقف إطلاق النار سيواجه برد حاسم على المستويين المحلي والدولي». مؤكدا أن «الأمور لن تستمر مثل السابق وأن ما تعرضت له العاصمة هو حد فاصل بين ماسبقه وما تلاه ويتلوه».

وتحدث السراج للحاضرين عن مخرجات لقاء باريس ومن بينها إجراء انتخابات على قاعدة دستورية سليمة نهاية ديسمبر هذا العام تنهي المراحل الانتقالية بمؤسساتها الحالية على أن يقدم مجلس النواب القاعدة الدستورية في موعد اقصاه 16 سبتمبر.

وقال السراج إنه «وإلى الآن لم يلتزم بذلك، ولم تنفذ باقي المخرجات مثل حل الأجسام الموازية تدريجياً وتهيئة الأجواء وعدم التصعيد»، لافتا «أن البعض يصر على إبقاء الحال على ما هو عليه والسبب هو الخوف من أن يفقدوا مناصبهم وامتيازاتهم».

وتطرق السراج إلى الحديث عن الملف الاقتصادي، وقال «إن الحكومة كانت تتمنى أن يكون مصرف ليبيا المركزي متحداً ليتفق على سياسة نقدية واحدة، وحاولت تحقيق ذلك لكن معاناة المواطنين لم تعد تسمح بترف الانتظار»، مشيرا إلى أنه تحمل المسؤولية وأصدر قراراً بتدشين الإصلاحات، بعد أن يئس من تجاوب مجلس النواب المنقسم على نفسه.

كما تحدث السراج عن التجاوزات المالية في المصرف المركزي والحكومة، وقال إنه بادر بالطلب رسميا من مجلس الأمن الدولي تشكيل لجنة دولية بإشراف الأمم المتحدة للتفتيش على تعاملات مصرف ليبيا المركزي في طرابلس والبيضاء والأجسام الموازية الأخرى، وإجلاء حقيقة الوضع المالي في الدولة برمته.

وأكد رئيس المجلس الرئاسي أنه «لن يقف عاجزا أمام البيروقراطية ومواقف المعرقلين وسيتخذ المجلس الرئاسي وحكومة الوفاق القرارات التى تخرج البلاد من الأزمة الراهنة على خير» مؤكدا أن «القادم حاسم وأفضل».