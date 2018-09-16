بعد مقاومة استمرت لساعات.. قوة أمنية تقتحم وكر «ادامبي» بمنطقة الجفارة

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 16 سبتمبر 2018, 10:53 مساء

أعلنت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق الوطني، مساء اليوم الأحد، أن قوة أمنية تمكنت من اقتحام كامبو «الدامبي» بمنطقة الجفارة الذي كان يستعمل كوكر للجريمة والدعارة وبيع المخدرات والخمور وعمليات الخطف، وإيواء مجرمين مطلوبين للعدالة داخله منذ سنوات.

وأوضحت الوزارة عبر صفحتها لعى «فيسبوك» أن هذه العملية جاءت «بعد التنسيق والتعاون المستمر بين مديرية أمن جفارة والسرية 55 وقسم البحث الجنائي الجفارة»، مشيرة إلى أن القوة الأمنية اقتحمت الوكر «بعد مقاومة استمرت لساعات».

وأضافت وزارة الداخلية أن القوة الأمنية تمكنت خلال المداهمة من «اعتقال عدد من الأشخاص من بينهم رئيس العصابة الملقب بـ(الدامبي) كما تم ضبط عدد من الأسلحة والمخدرات والخمور».

وأكدت مديرية أمن الجفارة أن هذه العملية الأمنية «لن تكون الأخيرة بل سوف تستمر إلى أن تعود منطقة الجفارة إلى وضعها الطبيعي» وفق ما أعلنته وزارة الداخلية عبر صفحتها على «فيسبوك».

وتقدمت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق الوطني بالشكر إلى مديرية أمن الجفارة والأجهزة الأمنية التابعة لها الذين ساهموا في نجاح هذه العملية الأمنية.

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