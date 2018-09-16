انتشال جثة مجهولة الهوية من مقر الشركة الصينية في بني وليد

بني وليد - بوابة الوسط: الصغير الحداد | الأحد 16 سبتمبر 2018, 09:51 مساء
الجثة التي جرى انتشالها من مقر الشركة الصينية بمنطقة فدراج ببني وليد. (الإنترنت)

انتشل مكتب انتشال الجثث بجمعية السلام للإغاثة في بني وليد، جثة مجهولة الهوية من مقر الشركة الصينية بمنطقة فدراج بالمدينة، على ما أفاد عضو الجمعية هيثم بن لامة «بوابة الوسط» اليوم الأحد.

وقال بن لامة إن الجثة جرى انتشالها بعد تلقي الجمعية بلاغا من أحد المواطنين يفيد بوجود جثة مجهولة الهوية بمقر الشركة الصينية بمنطقة فدراج، مشيرا إلى أن فريق انتشال الجثث انتقل إلى موقع البلاغ رفقة مسؤولين من مديرية أمن بني وليد.

وأضاف بن لامة أن فريق الجمعية قام بفحص الجثة قبل انتشالها من مقر الشركة الصينية وتبين أنها تعود لأحد المهاجرين غير القانونيين ويبلغ من العمر حوالي 15 سنة.

وذكر عضو جميعة السلام للإغاثة هيثم بن لامة، أن النيابة العامة ببني وليد قامت باتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال الجثة، ونقلها إلى مستشفى بني وليد العام لعرضها على الطبيب الشرعي لاتمام إجراءات الدفن.

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