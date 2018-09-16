إحالة أوراق الاقتراع الخاصة بانتخابات المجلس البلدي بني وليد إلى اللجنة المركزية

بني وليد - بوابة الوسط: الصغير الحداد | الأحد 16 سبتمبر 2018, 08:58 مساء
الحاجة غرفة الفطمانى أكبر ناخبة في بني وليد تدلي بصوتها في انتخابات المجلس البلدى. (تصوير: وليد البراني)

أكد عضو اللجنة الفرعية لانتخابات المجلس البلدى بني وليد، جمعة سعيد لـ«بوابة الوسط» أن اللجنة أحالت اليوم الأحد، أوراق الاقتراع الخاصة بانتخابات المجلس البلدي بني وليد من المراكز الانتخابية في المدينة إلى اللجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية لفرزها وإعلان النتائج.

وأضاف سعيد أن اللجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية ستحيل النتائج بعد فرز أوراق الاقتراع إلى اللجنة الفرعية لانتخابات المجلس البلدي بني وليد لإعلان النتيجة المبدئية للانتخابات.

وأوضح سعيد أنه بعد هذه العملية ستشكل اللجنة الفرعية لجنة لاستقبال الطعون وإحالتها إلى اللجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية للبت فيها، وإصدار قرارها بشأن الطعون خلال أيام من تاريخ استلامها قبل إعلان النتيجة النهائية.

وشهدت مدينة بني وليد أمس السبت، إجراء انتخابات المجلس البلدي حيث جرت عملية الانتخاب في 28 مركزا انتخابيا مقسمة إلى 64 محطة انتخابية موزعة على كافة مناطق المدينة.

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