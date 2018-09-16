السراج: الكلية العسكرية ستستقبل أول دفعة من عناصر التشكيلات المسلحة في أكتوبر

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 16 سبتمبر 2018, 08:19 مساء

قال رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، فائز السراج، إن الكلية العسكرية ستستقبل أول دفعة من عناصر التشكيلات المسلحة الراغبة في التدريب خلال شهر أكتوبر القادم في إطار الترتيبات الأمنية التي يجري تنفيذها بالتعاون بين الأجهزة الأمنية والعسكرية ودعم بعثة الأمم المتحدة.

وأضاف السراج، خلال حوار مباشر عقده اليوم الأحد مع عمداء البلديات بالمنطقة الغربية بمقر مجلس الوزراء في طرابلس، أن هذا الإجراء سيتم وفق خطة تدريبية عملية لاستيعاب عناصر التشكيلات المسلحة في المؤسسة العسكرية والأجهزة الأمنية بشكل قانوني واحترافي، مشيرا إلى أن هذه العملية ستبدأ من طرابلس العاصمة أولا ثم تمتد إلى مختلف المدن الليبية.

وأكد السراج أن التشكيلات المسلحة ظاهرة موجودة في مختلف المدن الليبية، موضحا أن الإجراءات التي سينفذها المجلس الرئاسي في هذا الشان تأتي ضمن «خطط مرحلية» لعملية الترتيبات الأمنية التي تأخر تنفيذها بسبب تعثر المسار السياسي.

ولفت السراج إلى أن هذه الإجراءات لا يمكن الفصل بينها وبين الجانب الاقتصادي، خاصة أن الأول مهم بالنسبة للشركات الأجنبية الراغبة في استئناف أعمالها في ليبيا لتكملة المشاريع المتوقفة خلال السنوات الأخيرة، لأن استتباب الأمن سيؤدي إلى إعادة إحياء الاقتصاد الوطني.

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