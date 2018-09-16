سرقة كابلات كهرباء من منطقة أبونجيم جنوب سرت‬

كابلات كهرباء تم سرقتها. (أرشيفية: الوسط)

تعرضت كابلات الكهرباء وأعمدة الإنارة على الخط الزراعي بمنطقة ابونجيم جنوب سرت أمس إلى السرقة من قبل مجهولين.

وقال مدير المكتب بدائرة كهرباء أبونجيم، في تصريحات لـ«بوابة الوسط» إن مجهولين سرقوا نحو مائتي متر من الكابلات الكهربائية وخربوا معدات المحطة المغذية لمشروع اللود الزراعي، كما قاموا بسرقة خمسة أعمدة كهرباء مما تسبب في انقطاع الكهرباء بالكامل على متساكني الخط الزراعي المحاذي لمشروع اللود الزراعي بمنطقة ابونجيم.

وناشد مسؤول كهرباء أبونجيم جهات الدولة والشرطة البحثية بضرورة استرداد المسروقات من اللصوص لأن الشركة العامة للكهرباء تتكبد خسائر كبيرة منذ 2011، وفق قوله.