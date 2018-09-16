تقرير أممي يكشف تفاصيل قضية «دي ليفا» لتهريب أسلحة وذخائر إلى مصراتة

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 16 سبتمبر 2018, 01:10 مساء
طائرة من طراز «IL76» (أرشيفية: الإنترنت)

كشف تقرير فريق الخبراء المعني بليبيا تفاصيل قضية «دي ليفا»، الخاصة بانتهاكات حظر توريد الأسلحة المفروض علىى ليبيا بين عامي 2011 و 2015.

القضية تتعلق بثلاثة مواطنين إيطاليين، هم ماريو دي ليفا وزوجته أناماريا فونتانا وأندريا باردي، ألقت السلطات الإيطالية القبض عليهم وأخضعتهم للمحاكمة، بتهمة تيسير

نقل الأسلحة، بما في ذلك أنواع عدة من الدخائر والقذائف المضادة للدبابات ومنظومات الدفاع الجوي المحمولة، إلى مصراتة، بالاشتراك مع مواطن ليبي يدعى محمود علي شسويش (يكتب اسمه أيضا ششويس وسشويش).

وأشارت مذكرة متصلة بإحدى الشحنات إلى أن كميات الذخائر كانت من كثرتها يستلزم نقلها ست طائرات من طراز «IL76».

ويعتقد أنه تم سداد قيمة إحدى الشحنات لشركة Global way Electronics المملوكة لماريو دي ليفا ، بمبلغ مليونين و240 ألف دولار ، وجرى الشراء الفعلى للذخائر من خلال شركة أخرى مملوكة لـ«ماريو دي ليفا»، وهي شركة High Technology Systems Limited ورئيس للإنتاج بها.

وأظهر التقرير الأممي أن المحاولات الأخرى لانتهاك حظر توريد الأسلحة شملت التفاوض على عقود مع أندريا باردي، من خلال شركة Societa italiana Elicotteri، وهي شركة يرتبط بها باردي، لشراء مايلي:

ـ ثلاث طائرات عمودية من طراز «A129 Mangusta» بسعر إجمالي قدره 18.6 مليون يورو.
ـ 13ألف و950 بندقية من طراز «M14»، بلغ مجموع تكلفتها 41.85 مليون يورو.
ـ 12 وحدة إغلاق محرك للطائرات، بلغ مجموعة تكلفتها 69.6 مليون يورو (الطبيعة والمواصفات الدقيقة لتلك الوحدات غير واضحة).
ـ ذخائر صواريخ، بلغ مجموع تكلفتها 44.8 مليون يورو.

وقام باردي بصياغة هذه العقود، التي نصت على أن يتم التسليم جوا إلى مصراتة أو طرابلس، وعلى أن يجري السداد بالتقسيط وفقا لمراحل الشحن، ولم تنفذ هذه العقود بسبب إلقاء القبض على الأفراد المعنيين.

وقال فريق الخبراء المعني بليبيا أنه رغم تلقيه «تفاصيل تتعلق بجواز السفر الذي استخدمه الشريك الليبي أثناء الاجتماعات بالموردين المحتملين، فإنه لم يتلق أي رد من حكومة ليبيا على استفساراته بهذا الشأن».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

اللجنة المركزية تعلن نسبة المشاركة في الانتخابات البلدية ببني وليد ودرج
ليبيا
تقرير أممي: مافيا دولية وميليشيات ليبية متورطة مع شبكات الاستغلال الجنسي ...
ليبيا
منتخب بنغازي يقتنص كأس شيخ الشهداء من منتخب طرابلس
رياضة محلية
تقرير أممي يكشف تفاصيل هجوم على فرع «المركزي» في بنغازي ونقل أموال لجهة مجهولة
ليبيا
«ملتقى القبائل والمدن الليبية» يطالب بحل «الميليشيات» خلال ثلاثة أيام
ليبيا
التقرير الأممي: تدخلات وضغوط على مؤسسة النفط بطرابلس وبنغازي
ليبيا
حيثيات التقرير الأممي حول تصرف بلجيكا في فوائد الأموال الليبية المجمدة
ليبيا
الخيالي يدعو إيطاليا لمساعدة الجنوب ويلمح إلى مطالبات محليّة بالاستقلال
ليبيا
تقرير أممي: طائرات شحن أميركية نفذت 15 رحلة لمطاري مصراتة وبنينا
ليبيا
الدولار يحافظ على استقراره بعد 48 ساعة من توقيع برنامج الإصلاح الاقتصادي
ليبيا
الأمير محمد السنوسي ينفي «تفعيل لوبي دولي» ويؤكد: خياري الداخل الليبي
ليبيا
كاركاتير حليم - إصلاحات اقتصادية في ليبيا
كاريكاتير
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

وصفة سحرية تخلص رئتيك من السموم