عشية زيارتها الجزائر.. ميركل منشغلة باستقرار الوضع الليبي بسبب المهاجرين

المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل. (بوابة الوسط)

تبدأ المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل زيارة رسمية إلى الجزائر غدًا الإثنين بدعوة من الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة، في حين يشكل ملف الهجرة والأمن وعودة الاستقرار إلى ليبيا محور محادثات الجانبين.

وقالت الرئاسة الجزائرية، اليوم الأحد، إنه لمناسبة هذه الزيارة الثانية من نوعها بعد تلك التي قامت بها إلى الجزائر سنة 2008، ستستقبل المستشارة الألمانية من طرف الرئيس بوتفليقة، كما ستجري محادثات مع الوزير الأول أحمد أويحيى.

ويعد ملف الأمن محور نقاش رئيس بين المسؤولة الألمانية ونظرائها الجزائريين، حيث تنظر برلين إلى الجزائر كفاعل مهم للاستقرار والأمن في محيط إقليمي مضطرب بسبب الوضع في ليبيا ومنطقة الساحل الأفريقي.

وتشير قناة «دويتشه فيله» الألمانية إلى اهتمام البلدين بالوضع الأمني في ليبيا، وأوضحت أن «الجزائر، أكبر دولة أفريقية مساحة، منشغلة باستقرار الأوضاع في جارتها ليبيا، حيث ينتقل من هناك نحو 90% من المهاجرين واللاجئين إلى أوروبا عبر البحر المتوسط».

وبهذا الخصوص تبحث ألمانيا عن شركاء موثوقين في ضفة المتوسط الجنوبية لمواجهة معضلات الهجرة والإرهاب.

وتسعى مفوضة الهجرة بالاتحاد الأوروبي لاستكشاف خيارات بشأن «برنامج إنزال» يسمح بنقل المهاجرين الذين يتم إنقاذهم في عرض المتوسط إلى مواقع في شمال أفريقيا، سواء في ليبيا أو الجزائر والمغرب وتونس.

ويتعلق الأمر بـ«برنامج إنزال إقليمي» مع الأمم المتحدة ومكتب الهجرة الدولي، غير أن ذلك يتطلب تعاون هذه الدول، التي لم تبد إلى الآن أي حماس بهذا الشأن.

كما تطرح المستشارة ميركل هذه الفكرة من جديد خلال لقائها بالمسؤولين الجزائريين، إضافة إلى ملف ترحيل الجزائريين المرفوضة طلبات لجوئهم في ألمانيا.

ويعيب مراقبون على ألمانيا عدم فهمها منطقة شمال أفريقيا لأسباب تاريخية فتركت الأمر للفرنسيين والأميركيين والصينيين، وأصبح ما يشغل ساستها كما باقي أوروبا، قضايا الهجرة والطاقة ومحاربة الإرهاب.

وكانت زيارة سابقة مبرمجة للمستشارة ميركل في فبراير 2017 لكنها ألغيت في آخر لحظة بسبب وعكة صحية طارئة تعرض لها الرئيس بوتفليقة الذي عاد أخيرًا من سويسرا بعد إجرائه فحوصات طبية.

ورغم حالته الصحية يسود الغموض في رغبة بوتفليقة في الترشح لولاية رئاسية خامسة أو الاستجابة لمطالب المعارضة بالانسحاب من سباق الانتخابات.