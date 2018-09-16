انطلاق ملتقى القبائل في أجخرة وسط تدابير أمنية مشددة

أوجلة - بوابة الوسط: محمد لالي | الأحد 16 سبتمبر 2018, 12:29 مساء
من حضور مؤتمر القبائل الليبية. (بوابة الوسط)

انطلقت صباح اليوم أعمال ملتقى القبائل الليبية في بلدية اجخرة بمشاركة واسعة من مشايخ وأعيان كل القبائل الليبية من شرق وغرب وجنوب ليبيا، ووسط تدابير أمنية مشددة.

وبدأت أعمال مؤتمر بكلمات لقبيلة ازوية المستضيفة الملتقى، وعميد بلدية اجخرة أحمد موسى حماد، وكلمات عن أقاليم الثلاثة لليبيا، وممثل عن شباب ليبيا.

هذا وسيتطرق الملتقى على مدار ثلاثة أيام لسبعة محاور تتضمن «الوحدة الوطنية الثابت المرجعي للشعب الليبي، والدستور والانتخابات والتّحول إلى المرحلة السياسية الدائمة، وتوحيد المؤسسة العسكرية والأمنية واستحقاق الأمن والاستقرار، وقيود ومحددات الثروات والموارد الطبيعية، والتأطير النموذجي للسلطات التشريعية المحلية، والنازحين والمهجرين بالداخل والخارج، والرؤية الوطنية لحل الأزمة السياسية في ليبيا».

ويبلغ عدد المشاركين في الملتقى قرابة 400 شخصًا من أعيان وقبائل ليبيا، ومن المنتظر اقامة احتفالية مساء اليوم بمناسبة يوم الشهيد عمر المختار، والذي يوافق اليوم 16 من سبتمبر.

يشار إلى أن الملتقى ينعقد وسط تدابير أمنية مشددة، إذ تقوم الغرفة الأمنية المشتركة بين مديرية أمن أوجلة اجخرة، والكتيبة 152 مشاة «الجزيرة» وكتيبة 166 والبحث الجنائي بنغازي وعدد من الأجهزة الامنية بتأمين الفعاليات.

من حضور مؤتمر القبائل الليبية. (بوابة الوسط)
من حضور مؤتمر القبائل الليبية. (بوابة الوسط)
من حضور مؤتمر القبائل الليبية. (بوابة الوسط)
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