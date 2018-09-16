بعثة الأمم المتحدة تعلق على الانتخابات البلدية في بني وليد ودرج

عجوز ليبية تدلي بصوتها في انتخابات المجلس البلدي بني وليد. (الإنترنت)

رحبت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، اليوم الأحد، بإجراء انتخابات المجالس البلدية في بني وليد ودرج.

وقالت في تدوينة عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «تستحق اللجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية الثناء على إجراء هذه الانتخابات في ظل معوقات كبيرة».

وأدلى المواطنون بأصواتهم أمس في الانتخابات البلدية لمجلسي البلدي بني وليد ودرج السبت، وسط خروقات أمنية متفرقة، فيما بلغت النسبة الكلية للمشاركة في بني وليد «32%».

ووصفت البعثة الأممية الانتخابات البلدية بأنها «خطوة مهمة للممارسة الديمقراطية في ليبيا».

كان برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في ليبيا أعلن في وقت سابق اليوم أن ألمانيا تعهدت بتقديم مليوني يورو لمشروع دعم الانتخابات البلدية في ليبيا.