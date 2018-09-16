ألمانيا تخصص مليوني يورو لدعم الانتخابات البلدية

شاب يدلي بصوته في انتخابات بلدية بني وليد أمس. (بوابة الوسط)

أعلن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في ليبيا أن ألمانيا تعهدت بتقديم مليوني يورو لمشروع دعم الانتخابات البلدية في ليبيا، بهدف مساعدة اللجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية في مدن مختلفة من البلاد.

وقال السفير الألماني لدى ليبيا، أوليفر اوفكزا، في تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع «تويتر»: «يشرفني أن أعلن عن المساهمة الألمانية في الانتخابات البلدية في ليبيا في يوم الديمقراطية 2018».

وأضاف: «الديمقراطية الفعالة تبدأ عند المستوى المحلي»، وأردف «ممتنون للشراكة الصادقة مع برنامج لتعزيز الحكم الذاتي لدى البلديات».

وأدلى المواطنون بأصواتهم أمس في الانتخابات البلدية للمجلس البلدي بني وليد والمجلس البلدي درج، وبلغت النسبة الكلية للمشاركة في بني وليد 32%.