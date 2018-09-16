ترتيبات أمنية لملتقى ومعرض النفط في بنغازي

وزير الداخلية بالحكومة الموقتة ورئيس لجنة الادارة لشركة الخليج العربي للنفط خلال لقاء أمس. (وزارة الداخلية)

بحث وزير الداخلية بالحكومة الموقتة، إبراهيم بوشناف مع رئيس لجنة الإدارة لشركة الخليج العربي للنفط محمد بالقاسم بن شتوان الترتيبات الأمنية التي ستتخذ لتأمين وحماية ملتقى ومعرض النفط والغاز الذي سيقام بمدينة بنغازي الشهر المقبل.

وقالت شركة الخليج العربي للنفط، في بيان عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، إن العديد من الشركات العالمية والمحلية يشارك، وسيكون فرصة للاطلاع على الأمن والاستقرار الذي تتمتع به مدينة بنغازي والمنطقة وعودة مظاهر الدولة المدنية ومؤسساتها.

كما سيكون هذا المعرض فرصة لمشاركة هذه الشركات العالمية في التنمية والتطوير بقطاع النفط وغيره من القطاعات باستخدام التقنيات الحديثة، حسب شركة الخليج العربي.



وطرح الاجتماع آخر تطورات مشروع إعادة إنشاء مبنى مديرية الأمن ببنغازي، الذي تشارك في تمويله المؤسسة الوطنية للنفط، وبإشراف ومتابعة شركة الخليج العربي للنفط، وسبل الإسراع في تنفيذ هذا المشروع الحيوي والمهم للمدينة.



حضر اللقاء عضو لجنة الإدارة للمالية والموارد البشرية والحاسب الآلي والخدمات والنقل بالشركة أشرف العبار.

