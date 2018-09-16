لجنة الأزمة تزور مركز إيواء المهاجرين في قصر بن غشير

مهاجرون غير شرعيين في مركز إيواء قصر بن غشير. (وزارة الداخلية)

أجرت لجنة الأزمة المؤقتة المعنية بمتابعة أوضاع المهاجرين غير الشرعيين بمراكز الإيواء زيارة لمركز إيواء المهاجرين غير الشرعيين قصر بن غشير للوقوف على إحتياجات النزلاء داخل هذا المركز من لوازم صحية وإعاشة.

وتضم اللجنة في عضويتها رئيس قسم متابعة مراكز الإيواء بمكتب الوكيل عقيد بدر الطاهر وعضو اللجنة عقيد سفيان الزرقانى رئيس قسم المنظمات بمكتب الوكيل وعضو اللجنة م.اول صلاح بلقاسم عياد، حسب الصفحة الرسمية لوزارة الداخلية بحكومة الوفاق.

يذكر أن اللجنة المؤقتة تشكلت بقرار من وكيل وزارة الداخلية لشؤون الهجرة غيرالشرعية، وتختص بمتابعة ونقل المهاجرين من مراكز الإيواء التي حدثت بقربها الإشباكات خلال المدة الماضي، كما تتولي اللجنة عملية الإشراف على تموين المهاجرين غير الشرعيين.

