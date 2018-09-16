استئناف إجراء عمليات القسطرة القلبية بمركز طبرق الطبي

أجرى قسم القسطرة القلبية والتشخيصية والعلاجية بمركز طبرق الطبي أكثر من 25 عملية جراحية وذلك عقب عطلة عيد الأضحى المبارك.

وقال مدير مكتب الإعلام بمركز طبرق الطبي معتز خالد لـ«بوابة الوسط»الأحد أن القسم «منذ إفتتاح في مطلع العام الجاري وهو يواصل العمليات الجراحية القلبية التشخيصية منها والعلاجية حسب توفر الإمكانات والمتمثلة في المواد التشغيلية والدعامات وغيرها وقد وصلت العمليات الجراحية حتى نهاية الأسبوع الماضي 25 عملية وذلك بعد عطلة عيد الأضحى».

وأضاف: «الحالات لا تقتصر فقط على مدينة طبرق فبعضها من مدن البيضاء وبنغازي والزاوية وصرمان وغيرها ونعامل في جميع المرضى بالتساوي ولا فرق لدينا بينهم والأولوية للذين يتواجدون بالمركز بالعناية الفائقة وحالتهم الصحية حرجة وأن أي يوم تأخير قد يؤثر على حياتهم».

ولفت مدير مكتب الإعلام بمركز طبرق الطبي إلى أن مثل هذه «العمليات تزيد قيمتها عن 25 ألف دينار في العيادات الخاصة ببنغازي وغيرها».

يذكر أن فريق متخصص من شركة سيمنس الألمانية قام بنهاية عام 2017 م بصيانة قسم القسطرة القلبية التشخيصية والعلاجية والمتوقف منذ أكثر من ثلاث سنوات.