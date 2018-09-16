الحبري: شكلنا لجنة لتعد ردا على تقرير فريق الخبراء الأممي

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 16 سبتمبر 2018, 12:50 صباحا

أكد محافظ مصرف ليبيا المركزي بالبيضاء علي الحبري، على أنهم شكلو لجنة لإعداد رد رسمي مكتوب مدعوم بالصور والفيديو على ماجاء في تقرير فريق الخبراء الأممي المعني بليبيا من اتهام لـ«صدام خليفة حفتر» بنقل أموال بالملايين من مصرف بنغازي المركزي إلى «وجهة مجهولة».، مشيراً إلى أن الرد سيكون جاهز خلال «أسبوعين».

وقال الحبري لقناة «ليبيا الأحرار» السبت «نحن لا نخفي شيء ونحن على تواصل مع المحامي العام وهناك ملف قضية يجري  متابعته ورد فيه أن مصرف بنغازي المركزي يحتاج الى فتح الخزائن».

وأضاف: «لم يسرق أحد الاموال يا أخي هذه الكلمة لا يجب أن لا تثار في الاعلام  فكلمة سرقة كلمة كبيرة لا يجب أن تقال لا منكم ولا منهم هم كلجنة خبراء خصوصاً اننا في حالة تواصل مستمر معهم».

وتابع قائلاً: «مهما حاولت الحديث شفهيا على الموضوع لن اوفيه ويحتاج للرد والبث فيه بطريقة قانونية وتوضيح كيف جرى فتح الخزنة وتصويرها وما حدث نتيجة ترسب مياه الصرف داخلها والاجراء القانوني الذي اتخذ».

ولفت الحبري إلى أن «هناك جزء أتلف وجزء لم يمس وما جرى إتلافه تستطيع التأكد من تلفه بالعين هذه الحقيقة أما تفسيرات التقرير الاممي خارجة عن الموضوعية والمنطق ويجب ايضاح أن هناك تلف في الخزائن قد حدث وهو تلف حقيقي».

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وأشار الحبري إلى أنه «لن أرد الان»  وما ورد في التقرير «غير صحيح وغير سليم وغير محايد ويحتاج الرد علي عديد الصفحات والتقارير واللقطات المرئية لان الرد الشفهي لن يكون شافياً».

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