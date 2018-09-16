بالفيديو: المجلس البلدي حي الأندلس يمهل التشكيلات المسلحة 5 أيام للخروج من البلدية

أمهل المجلس البلدي حي الأندلس التشكيلات المسلحة مدة 5 أيام للخروج من مناطق وشوارع البلدية، مطالبًا في الوقت نفسه من مديرية أمن طرابلس تفعيل الأجهزة الأمنية.

وأكد المجلس البلدي حي الأندلس في بيان أصدره ليل السبت بحضور أعضاء مجلس النواب عن البلدية إنه في حالة عدم الاستجابة لمطالبهم سوف يقومون بخطوات تصعيدية منها «إغلاق جميع الطرق ببلدية حي الأندلس».

كما طالب المجلس البلدي حي الأندلس من التشكيلات المسلحة تسليم «الجناة» في قضية مقتل شباب من بلدية حي الأندلس إلى القضاء وإطلاق سراح الشاهد الأساسي في القضية «أحمد عبد العزيز الوريمي المعتقل بمعسكر 7 أبريل».

وحذر المجلس البلدي حي الأندلس مديرية أمن طرابلس من تردي الوضع الأمني داخل نطاق البلدية مطالبًا ضرورة تفعيل «مراكز الشرطة وجهاز البحث الجنائي وشرطة النجدة» داخل البلدية.

وأشعل عدد من المحتجين ليل الجمعة النار في إطارات السيارات وأغلقوا الطريق السريع وطريق قرجي على خلفية مقتل شاب بمنطقة السياحية غربي طرابلس.

عدد من سكان «السياحية» بطرابلس يحملون عناصر من جهاز الأمن العام تزايد عمليات السطو المسلح

وقال عدد من سكان منطقة السياحية لـ«بوابة الوسط» ليل الجمعة إن المحتجين «أشعلوا النار في إطارات السيارات وأغلقوا الطريق السريع بسبب مقتل شاب على أيدي مسلحين بعد أن سطوا على سيارته بمنطقة السياحية».