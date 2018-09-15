انقطاع الكهرباء في بني وليد قبل 10 دقائق من إغلاق صناديق الاقتراع

بني وليد - بوابة الوسط: الصغير الحداد | السبت 15 سبتمبر 2018, 07:57 مساء

أكد مراسل «بوابة الوسط» في بني وليد انقطاع التيار الكهربائي عن المدينة قبل 10 دقائق من موعد إغلاق صناديق الاقتراع بمراكز الانتخاب في المدينة، حسب الموعد المحدد من قبل اللجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية.

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