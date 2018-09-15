اللجنة التحضيرية لملتقى القبائل في أجخرة تعلن محاور الملتقى

أوجلة - بوابة الوسط: محمد لالي | السبت 15 سبتمبر 2018, 07:30 مساء
أعضاء من اللجنة التحضيرية خلال الإعلان عن محاور ملتقى القبائل في أجخرة. (الإنترنت)

أعلنت اللجنة التحضيرية لملتقى القبائل الليبية، اليوم السبت، المحاور التي سيجري مناقشتها من قبل ممثلي القبائل المشاركين في الملتقى الذي ستنطلق فعالياتها يوم غدٍ الأحد، وتستمر على مدى ثلاثة أيام.

وأوضحت اللجنة خلال مؤتمر صحفي عقدته اليوم أن الملتقى سيناقش سبعة محاور تتضمن «الوحدة الوطنية الثابت المرجعي للشعب الليبي، والدستور والانتخابات والتّحول إلى المرحلة السياسية الدائمة، وتوحيد المؤسسة العسكرية والأمنية واستحقاق الأمن والاستقرار، وقيود ومحددات الثروات والموارد الطبيعية، والتأطير النموذجي للسلطات التشريعية المحلية، والنازحين والمهجرين بالداخل والخارج، والرؤية الوطنية لحل الأزمة السياسية في ليبيا».

ويتواصل توافد ممثلي القبائل على بلدية أجخرة للمشاركة في الملتقى، حيث استقبلت ظهر اليوم قبيلة ازوية وأهالي ومشايخ بلدية أجخرة الوفد الثاني المشارك في الملتقى، والقادم من مدن وقبائل إقليم فزان عبر طائرة قادمة من مطار تمنهنت إلى مطار حقل النافورة النفطي ببلدية أجخرة.

وبلغ عدد أعضاء الوفد 64 شخصًا من أعيان وقبائل إقليم فزّان، ومن المنتظر استقبال طائرة أخرى مساء اليوم قادمة من مدينة مصراتة تحمل على متنها الوفد المشارك من المنطقة الغربية.

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