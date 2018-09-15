مجموعة مسلحة هاجمت مركزًا انتخابيًا بدرج وسرقت 3 صناديق اقتراع

أكد رئيس اللجنة الفرعية لانتخابات المجلس البلدي درج، عبدالكريم الطيب، أن مجموعة مسلحة هاجمت مركزًا انتخابيًا بمنطقة الشعواء في بلدة درج جنوب غرب البلاد، وسرقت ثلاثة صناديق اقتراع، وفق ما نقلته قناة «ليبيا بانوراما» مساء اليوم السبت.

وأكدت اللجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية، عبر صفحتها على «فيسبوك» استمرار توافد الناخبين على المراكز الانتخابية في بلدية درج، مشيرة إلى أن «نسبة الرجال المقترعين بلغت 66% من إجمالي الرجال المسجلين، وبلغت نسبة النساء 34% حتى الساعة السادسة» من مساء اليوم.

ووجهت اللجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية الدعوة إلى الناخبين كافة للقيام بواجبهم الوطني نحو بلديتهم والتوجه نحو مراكزهم الانتخابية للإدلاء بأصواتهم في اختيار ممثليهم في المجلس البلدي درج.