انطلاق امتحانات الدور الثاني للشهادتين الإعدادية والثانوية في سبها

سبها - بوابة الوسط: رمضان كرنفودة | السبت 15 سبتمبر 2018, 06:15 مساء
طلاب يؤدون امتحانات الدور الثاني في سبها. (تصوير: رمضان كرنفودة)

انطلقت، اليوم السبت، في مدينة سبها امتحانات الدور الثاني لطلاب الشهادتين الإعدادية والثانوية للعام 2017 &2018.

وقال مدير مكتب الامتحانات بسبها، عبدالقادر علي، لـ«بوابة الوسط» إن عدد الطلبة المتقدمين لامتحانات الدور الثاني للشهادة الإعدادية 1162 طالبًا موزعين على تسع لجان.

وأضاف علي أن عدد الطلبة المتقدمين لامتحانات الدور الثاني للشهادة الثانوية بلغ 1364 طالبًا موزعين على سبع لجان، مؤكدًا أن الامتحانات «تسير بشكل عادي وطبيعي ولم تسجل أية حالة غياب باليوم الأول، وجميع أعضاء اللجان متواجدون».

يشار إلى أن المفوض بوزارة التعليم في حكومة الوفاق الوطني، عثمان عبدالجليل، وجه في وقت سابق مدير إدارة الامتحانات باستثناء جميع طلبة الشهادة الثانوية لهذا العام من شرط الرسوب في 3 مواد أو أقل للدخول إلى امتحانات الدور الثاني.

وجاء هذا القرار تقديرًا للظروف العامة التي يمر بها الطلاب بسبب الأوضاع الأمنية في عدد من مناطق البلاد، مما أثرت سلبًا على استعدادهم لأداء امتحانات الشهادة الثانوية.

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