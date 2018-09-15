السويحلي وأعضاء بمجلس الدولة يدعون «النواب والدولة والرئاسي» بالخروج من المشهد السياسي

دعا الرئيس السابق لمجلس الدولة، عبدالرحمن السويحلي، و28 عضوًا من مجلس الدولة عن مختلف مناطق ليبيا المجالس الثلاثة «النواب والدولة والرئاسي» إلى الخروج من المشهد السياسي و«إعادة الأمانة إلى صاحبها الشعب الليبي».

كما دعا السويحلي والأعضاء في بيان أصدروه السبت «القوى السياسية ومؤسسات المجتمع المدني كافة إلى مشاركتنا هذه الدعوة عبر ممارسة وسائل الضغط الشعبي السلمي كافة على هذه المجالس».

وطالب السويحلي والأعضاء الموقعون على البيان مجالس «النواب والدولة والرئاسي» إلى اتخاذ «موقف تاريخي عبر الوفاء بكل الاستحقاقات اللازمة للوصول إلى الانتخابات النيابية في موعد أقصاه 31 مارس 2019».

واعتبر عبدالرحمن السويحلي والأعضاء الموقعون أن الاتفاق السياسي «تجاوز عمره الافتراضي»، وأن أي محاولات للعودة إليه وإدخال تعديلات تتعلق بأحد مخرجاته لن تؤدي إلا إلى تكرار سيناريوهات الفشل».