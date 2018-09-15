عياد البي: ملتقى القبائل والمدن بترهونة ناقش أحداث طرابلس وحل التشكيلات المسلحة

عميد المجلس البلدي ترهونة، عياد البي. (أرشيفية: الإنترنت)

أكد عميد المجلس البلدي ترهونة، عياد البي، نجاح الملتقى الوطني للقبائل والمدن الليبية الذي انعقد، اليوم السبت، بالمدينة بحضور ممثلين عن مختلف القبائل والمدن الليبية، مشيرًا إلى أنهم لم يتوقعوا الحضور «الهائل» للمشاركين في الملتقى.

وقال البي لـ«بوابة الوسط»: «تمت دعوة حكماء ومشايخ وعمداء بلديات ومنظمات المجتمع المدني على مستوى ليبيا شرق وغرب وجنوب، ولم نتوقع هذا الحضور الهائل لأول مرة منذ سنوات من جميع ربوع ليبيا».

وأوضح البي أن النقاش خلال الملتقى «اختصر على الأحداث الجارية في مدينة طرابلس وضرورة إخلائها من التشكيلات المسلحة»، مؤكدًا أن جميع المشاركين أكدوا رفضهم «لما آلت إليه حالة المواطن الليبي ومعاناته، حيث سيطرت تلك التشكيلات المسلحة على مقدرات الشعب مما سبَّب أزمة السيولة».

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وأضاف عميد بلدية ترهونة، عياد البي، أن «جميع المشاركين أكدوا أن الحل الأمثل هو حل تلك المجموعات»، مشيرًا إلى أنهم اتفقوا أيضًا «على تشكيل لجنة من المشايخ والأعيان الحاضرين الاجتماع لمتابعة بنود البيان الصادر عن الاجتماع» الذي ضم ممثلي القبائل والمدن الليبية في ترهونة اليوم.