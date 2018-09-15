عميد زليتن يشكل لجنة لمتابعة أزمة انقطاع الكهرباء في المرافق الصحية بالمدينة

سرت - بوابة الوسط: محمود الصلاحي | السبت 15 سبتمبر 2018, 03:47 مساء
عميد بلدية زليتن مفتاح الحمادي. (الإنترنت)

شكل عميد بلدية زليتن مفتاح الحمادي، لجنة لمعالجة ومتابعة أزمة انقطاع الكهرباء بمستشفى زليتن التعليمي المركزي والمرافق الصحية العاملة بالبلدية.

وقال عميد البلدية في تصريح إلى «بوابة الوسط»، اليوم السبت، إن اللجنة التي تتبع عميد البلدية مهمتها هى معالجة انقطاع التيار الكهربائى عن مستشفى زليتن المركزي والمستشفيات والمرافق الصحية بالبلدية، ووضع الحلول لها من حيث تشغيل مولدات إنتاج الطاقة الكهربائية وتوفير الوقود ومستلزمات التشغيل، ومتابعة صيانتها مع الجهات دات العلاقة.

لم تتوقف معاناة شبكة الكهرباء عند الاشتباكات، بل إن أخطر ما يهددها تكرار حوادث سرقة كابلات الكهرباء، ففي الأيام الماضية سرق مجهولون ألف متر من كوابل الكهرباء في منطقة طريق بي، جنوب غرب سرت إلى جانب خمسة أعمدة كهربائية بمنطقة أبونجيم، وسرقة كوابل الجهد العالي خط 11 من منطقة الطويلة، الذي يغذي مناطق من الطويلة والسواوة، مطلع الشهر الجاري.

وأعلنت الشركة العامة للكهرباء أنها تكبدت في أغسطس الماضي، خسائر بقيمة 4 ملايين و803 آلاف دينار نتيجة سرقة نحو مليون و510 آلاف متر من أسلاك النحاس عارية ومعزولة داخل نطاق إدارة توزيع الجنوبية، وحوالي 5402 محول كهربائي وعوازل وأعمدة خشبية، كما تمت سرقة نحو 17 مليوناً و8013 متراً من أسلاك النحاس، عارية ومعزولة داخل نطاق إدارة توزيع المرقب.

وأهابت الشركة العامة للكهرباء، بالجهات الاعتبارية بالمنطقة إلى التعاون من أجل حماية ممتلكات الشركة العامة للكهرباء التي تعتبر من الممتلكات العامة التي تقدم الخدمة للجميع.

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