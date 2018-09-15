«مفوضية اللاجئين» ردًا على سالفيني: ليبيا ليست آمنة لاستقبال المهاجرين

المفوض السامي لشؤون اللاجئين في الأمم المتحدة، فيليبو غراندي

قال المفوض السامي لشؤون اللاجئين في الأمم المتحدة، فيليبو غراندي، إن ليبيا ليست آمنة لإعادة المهاجرين إليها بعد إنقاذهم في البحر المتوسط، داعيًا الدول الأوروبية لوضع آلية لتوزيع المهاجرين ممن يتم إنقاذهم.

وقال غراندي، أمس الجمعة، إن «المهاجرين يتواجدون في ظروف مروعة في مراكز الاحتجاز بليبيا، لم أشهد طيلة حياتي المهنية مثل تلك الظروف القاسية»، وفق ما نقلت وكالة «أنسا» الإيطالية.

وانتقد المفوض الأممي موقف الدول الأوروبية حيال أزمة المهاجرين القادمين من ليبيا، وقال إنه «لا يوجد حتى الآن تضامن بين الدول الأوروبية»، داعيًا إلى وضع آلية لتوزيع المهاجرين الذين يصلون السواحل الإيطالية.

وجاء ذلك ردًا على تصريحات لوزير الداخلية الإيطالي، ماتيو سالفيني، جدد فيها رفض بلاده استضافة مزيد من المهاجرين ممن يتم إنقاذهم في البحر المتوسط، مطالبًا دول أوروبا باستقبالهم أو إعادتهم إلى ليبيا.

واقترح سالفيني ونظيره النمساوي هربرت كيكل، في مؤتمر حول الهجرة استضافته فيينا أمس الجمعة، إبقاء المهاجرين على سفن الإنقاذ في البحر المتوسط دون نقلهم إلى الموانئ الأوروبية حتى يتم النظر في طلبات اللجوء الخاصة بهم سواء بالرفض أو القبول.

وقال هربرت كيكل: «أولئك من ينجحون في الوصول إلى المياه الإقليمية الأوروبية، يجب إبقاءهم على متن سفن الإنقاذ حتى تتم عمليات الفحص الضرورية لتحديد مدى حاجتهم للحماية».

يُذكر أن النمسا استضافت نسبة كبيرة من المهاجرين وطالبي اللجوء منذ العام 2015، تعادل حوالي 1% من عدد سكانها، لكن الحكومة الحالية تسعى لتشديد إجراءات العبور عند حدودها مع إيطاليا، لمنع مزيد من المهاجرين من الدخول إلى أراضيها.

ووصل قرابة 75 ألف مهاجر إلى أوروبا عبر البحر المتوسط منذ بداية العام الجاري، مقارنة بحوالي 129 ألف مهاجر، في الفترة نفسها من العام الماضي، وهو ما أرجعته أوروبا إلى تعزيز التعاون مع ليبيا وتدريب خفر السواحل الليبي لمنع مغادرة قوارب الهجرة للسواحل الليبية.

ويمثل المهاجرون الأفارقة، من منطقة الصحراء الأفريقية، ثلثي المهاجرين الواصلين إلى أوروبا، وفق بيانات وكالة حماية الحدود الأوروبية «فرونتكس».

والأسبوع الماضي، طالب رئيس المفوضية الأوروبية، جان كلود يونكر، وكالة «فرونتكس» بتوسيع نطاق عملها، مع زيادة عدد عناصرها من 1600 إلى عشرة آلاف عنصر.