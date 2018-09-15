حيثيات التقرير الأممي حول تصرف بليجكا في فوائد الأموال الليبية المجمدة

بروكسل - بوابة الوسط: علي أوحيدة | السبت 15 سبتمبر 2018, 02:53 مساء

شرح  موقع «بروكسل- 2»، حيثيات وأبعاد  تقرير لجنة الخبراء التابعة للأمم المتحدة حول تصرف مؤسسة «يوروكلير» المالية البلجيكية في فوائد الأموال الليبية المجمدة.

اقرأ أيضًا: «بيان بلجيكا» يعيد قضية الأصول الليبية المجمدة إلى دائرة الاهتمام

وقال الموقع الأوروبي المتخصص في الشؤون  الدبلوماسية الأوروبية ومسائل الأمن والدفاع، اليوم السبت، إنه «وفي تقرير شامل حول العقوبات الليبية، يعتقد فريق خبراء الأمم المتحدة أن البنك البلجيكي يوروكلير، انتهك الحظر المفروض على الأموال الليبية عن طريق الاستمرار في دفع فوائد الأسهم لعدة سنوات على حسابات بنوك أخرى لصالح  المؤسسة الليبية للاستثمار».

وتابع أن «البنك البلجيكي واصل نقل الفوائد وغيرها من العوائد (أرﺑﺎح اﻷﺳﻬﻢ واﻟﻘﺴﺎﺋﻢ) ﻓﻲ ﺣﺴﺎﺑﺎت ﺧﺎﺻﺔ، ﻣﻨﻔﺼﻠﺔ ﻋﻦ اﻷﺻﻮل اﻟﻤﺠﻤﺪة، وجعلها ﻣﺘﺎﺣﺔ ﻟﻸﻃﺮاف اﻟﻤﻌﻨﻴﺔ، ما مكن هيئة الاستثمارات الليبية بعد ذلك من  التخلص منها في حسابات مصرفية في بلدان ثالثة».

وأضاف أنه «باختصار فقد انتهكت يوروكلير روح تجميد الأصول حيث استمر هذا الوضع حتى 23 أكتوبر 2017، عندما أمرت محكمة بلجيكية بمصادرة الأموال، ومنذ ذلك الحين، لم تعد الفائدة والمكافآت الأخرى متاحة لهيئة الاستثمارات الليبية».

ويرى فريق الخبراء أن «هذه الفوائد المدفوعة والمكافآت الأخرى لا تتماشى مع تجميد الأصول، فالمصرفان البلجيكيان ركنوا التفسير المترابط والشخصي للغاية للقرار 1970 (2011)، الذي يذكر في الفقرة 20 أنه يجوز للدول الأعضاء أن تأذن بالدفع في الحسابات المجمدة ... للفائدة والمكافأة الأخرى التي اكتسبتها هذه الحسابات أو المبالغ المدفوعة على أساس العقود أو الاتفاقات أو الالتزامات المبرمة قبل التاريخ الذي خضعت فيه هذه الحسابات لأحكام هذا القرار، على أن يكون مفهوما أن هذه الفوائد والمكافآت والمدفوعات تظل خاضعة لتلك الأحكام وتظل مجمدة».

وتابع أنه «ومع ذلك، بالنسبة للخبراء الدوليين، فإن التعبير عن قوة الفعل في المستقبل (يجوز) لا يترتب عليه أي التزام، فمن الواضح أن خيار عدم دفع الفائدة على الحسابات المجمدة ينتمي فقط إلى الدولة، وبالإضافة إلى ذلك، فإن مفهوم الفائدة أو العوائد الأخرى يمتد إلى دفع توزيعات الأرباح، على سبيل المثال، ما يشير إلى العقد الأصلي أو الاتفاق الذي كان سيتم توقيعه قبل 26 فبراير 2011، ومن الواضح أن هذه المدفوعات [...] ستبقى مجمدة».

ويقول الخبراء إن «وضع الفائدة والأرباح الأخرى بحرية تحت تصرف هيئة الاستثمار الليبية يتعارض مع نظام العقوبات، وعلاوة على ذلك، في ضوء عدم الاستقرار في البلاد، ووجود نزاعات حول سلطة الهيئة الليبية للاستثمار وعدم وجود آلية مراقبة، يمكن أن يؤدي هذا الوضع إلى سوء التصرف أو الاختلاس».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

كاركاتير حليم - إصلاحات اقتصادية في ليبيا
كاريكاتير
بالصور.. بلدية إجخرة تستقبل الدفعة الأولى من الوفد المشارك بملتقى القبائل ...
ليبيا
«الدولية للهجرة»: إعادة فتح مطار معيتيقة سمحت بالعودة الطوعية لـ21 مهاجرًا من ...
ليبيا
ليبيا تودع الشيخ مصطفى قشقش أحد أبرز علماء القرآن الكريم في العالم
ليبيا
لابريس الإيطالية: تفعيل لوبي دولي لعودة الملكية في ليبيا
ليبيا
كتاب «الخوف» وافتتاحية «نيويورك تايمز» يهزان إدارة ترامب
دولى
تعليم الوفاق: إيقاف 74 مدرسة خاصة عن مزاولة النشاط التعليمي
ليبيا
رغم الغموض.. فرنسا تتمسك بإجراء انتخابات في ليبيا بنهاية العام
ليبيا
«جريدة الوسط»: النفط تحت نار السلاح مرّة أخرى وتوقعات باستبدال المجتمع الدولي ...
ليبيا
الدولار يسترد 12 قرشًا من الدينار في السوق السوداء
ليبيا
الدوكالي يكشف حقيقة رفضه تمثيل ليبيا لصالح قطر
رياضة محلية
المجلس الرئاسي يعلن الأحد المقبل عطلة رسمية
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

لماذا نشعر بالألم عندما نضحك؟