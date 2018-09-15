الخيالي يدعو إيطاليا لمساعدة الجنوب ويلمح إلى مطالبات محليّة بالاستقلال

بروكسل - بوابة الوسط: علي أوحيدة | السبت 15 سبتمبر 2018, 02:34 مساء
عميد بلدية سبها حامد الخيالي. (الإنترنت)

وجه عميد بلدية سبها حماد الخيالي اليوم السبت، نداء مفتوحًا إلى إيطاليا، لمساعدة سكان منطقة فزان على مواجهة الأوضاع الخانقة التي يمرون بها حاليا وانعدام الأمن والخدمات، مشيرًا إلى أن «الأصوات المطالبة بالانفصال في ارتفاع مستمر».

وقال الخيالي في مقابلة مع وكالة أنباء «نوفا» الإيطالية المستقلة بثته اليوم السبت، إن «أوضاع الأهالي في منطقة فزان مأسوية، وأن على إيطاليا تقديم المساعدة».

وأعرب الخيالي عن مشاعر خيبة الأمل تجاه عدم تنفيذ اتفاق الذي عقد في روما ورعته إيطاليا، العام الماضي.

وقالت الوكالة إن الخيالي الذي ينتمي إلى قبلية أولاد سليمان يدير مدينة سبها التي تقع في منطقة تشهد منذ عام 2011 اقتتالا بين قبائل التبو وقبائل عربية مختلفة  للسيطرة على طرق العبور والأملاك والماشية وكذلك على  مسالك تهريب البشر والتبغ والمخدرات، وهي منطقة خارجة عن سيطرة حكومة طرابلس، حسب الوكالة الإيطالية.

وأضافت أن «قبائل أولاد سليمان والتبو وقعت يوم 31 مارس 2017 اتفاقا في روما بحضور ممثلين عن الطوارق، للمصالحة، بفضل وساطة منظمة /ارا - باتشيس / غير الحكومية، وقامت إيطاليا من خلال وزير الداخلية السابق ماركو مينيتي بضمان الاتفاق».

وأشار الخيالي إلى أنه «ومباشرة بعد توقيع الاتفاق عاد التوتر واستأنفت المواجهات وازدادت وتيرة أعمال العنف (..) المواجهات في طرابلس بين المليشيات لها آثار مدمرة على الأوضاع في فزان وتتسبب في نقص الوقود  والسيولة والأمن والكهرباء».

وقال إنه يأمل أن تقوم الحكومة الإيطالية بالمساعدة وتنفيذ المشاريع التي تم الاتفاق عليها العام الماضي في روما.

وأضاف أن «المشاريع التي عرقلتها حكومة الوفاق الوطني، طرابلس، منها خطة لتأهيل عناصر الشرطة وأخرى لبناء مصنع للعجين (مكرونة) بمبلغ 800 ألف يورو، حيث كان من المنتظر أن يعمل فيها حوالي ألفي شخص».

وقال عميد بلدة سبها إنه «لم يعد بالإمكان تحمل الموقف  وأنه وفي مثل هذه الظرف، فإن فزان وهي منطقة غنية بالنفط  قد تتخذ مبادرة لإعلان الاستقلال (..) الأصوات المطالبة بالانفصال في ارتفاع مستمر وإنه لن يكون هناك اعتماد على سلطات طرابلس لكن على الثروة الطبيعية المحلية».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

كاركاتير حليم - إصلاحات اقتصادية في ليبيا
كاريكاتير
بالصور.. بلدية إجخرة تستقبل الدفعة الأولى من الوفد المشارك بملتقى القبائل ...
ليبيا
«الدولية للهجرة»: إعادة فتح مطار معيتيقة سمحت بالعودة الطوعية لـ21 مهاجرًا من ...
ليبيا
ليبيا تودع الشيخ مصطفى قشقش أحد أبرز علماء القرآن الكريم في العالم
ليبيا
لابريس الإيطالية: تفعيل لوبي دولي لعودة الملكية في ليبيا
ليبيا
كتاب «الخوف» وافتتاحية «نيويورك تايمز» يهزان إدارة ترامب
دولى
تعليم الوفاق: إيقاف 74 مدرسة خاصة عن مزاولة النشاط التعليمي
ليبيا
رغم الغموض.. فرنسا تتمسك بإجراء انتخابات في ليبيا بنهاية العام
ليبيا
«جريدة الوسط»: النفط تحت نار السلاح مرّة أخرى وتوقعات باستبدال المجتمع الدولي ...
ليبيا
الدولار يسترد 12 قرشًا من الدينار في السوق السوداء
ليبيا
الدوكالي يكشف حقيقة رفضه تمثيل ليبيا لصالح قطر
رياضة محلية
المجلس الرئاسي يعلن الأحد المقبل عطلة رسمية
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

لماذا نشعر بالألم عندما نضحك؟