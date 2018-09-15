2500 طالب بالمرحلتين الإعدادية والثانوية يتقدمون لامتحانات الدور الثاني في سرت

سرت - بوابة الوسط: محمود الصلاحي | السبت 15 سبتمبر 2018, 01:59 مساء
لجنة امتحانات في ليبيا. (أرشيفية: الإنترنت)

قال مدير مكتب الامتحانات ببلدية سرت ميلاد عمر القبي إن ألفين وخمسمائة طالب وطالبة تقدموا اليوم لأداء امتحانات الدور الثاني للشهادتين الثانوية العامة والإعدادية في سرت.

وأضاف القبي في تصريح إلى «بوابة الوسط»، أن 1087 طالبا وطالبة تقدموا لأداء امتحانات الدور الثاني للشهادة الثانوية بقسميها الأدبي والعلمي والتكميلي اليوم بلجان الامتحانات بجامعة سرت.

تعقد الامتحانات برئاسة الدكتور أحمد المحجوب العبدلي رئيس جامعة سرت، وعضوية عميد سرت مختار المعداني ومدير الأمن ومراقب تعليم سرت ومدير الامتحانات وعضوي نقابة المعلمين واتحاد طلاب الجامعة والمسجل العام.

وأشار إلى أن 918 طالبًا وطالبة تقدموا اليوم لأداء امتحانات الدور الثاني للشهادة الإعدادية، من خلال تسع لجان للامتحانات من أبونجيم وزمزم وحتى اهراوة شرق سرت.

وأكد مدير الامتحانات أن كافة الاستعدادات اتخدت بالتعاون مع مديرية الأمن بسرت رغم نقص الإمكانيات.

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