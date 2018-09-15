الدولار يحافظ على استقراره بعد 48 ساعة من توقيع برنامج الإصلاح الاقتصادي

حافظ سعر صرف الدولار على استقراره عند مستوى 6.22 دينار في السوق السوداء، بعد نحو 48 ساعة من توقيع لمجلس الرئاسي الإصلاحات الاقتصادية، إذ سجلت العملة هبوطا كبيرا إلى 6.10 دينارات الخميس مقابل 6.60 دينارات قبل توقيع القرار.

وارتفع سعر صرف الجنيه الاسترليني إلى 8.04 دينار اليوم مقابل 7.90 دينار الخميس، بفارق 14 قرشا، كذلك صعدت الليرة التركية إلى 1.01 مقابل 0.94 بفارق 7 قروش.

لكن اليورو تراجع إلى 7.18 دينار اليوم مقابل 7.20 دينار الخميس، ليفقد قرشين اثنين، أما الدينار التونسي فارتفع إلى 2.24 قرشا مقارنة بـ2.19 قرشا.

واعتمد المجلس الرئاسي، الأربعاء، برنامج الإصلاح الاقتصادي خلال اجتماع عقده رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج، وكل من رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، ومحافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير، ونائب رئيس المجلس الرئاسي أحمد معيتيق.

ونصت البنود التنفيذية لبرنامج الإصلاحات الاقتصادية، على منح رئيس المجلس الرئاسي ومحافظ المصرف المركزي مهلة أسبوع لإصدار قرار بتحديد مقدار الرسم الذي يفرض على مبيعات النقد الأجنبي.