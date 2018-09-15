ماكرون يبحث مع بوتفليقة الوضع في ليبيا

الجزائر - بوابة الوسط: عبدالرحمن أميني | السبت 15 سبتمبر 2018, 01:22 مساء
الرئيسان الجزائري بوتفليقة والفرنسي ماكرون. (أرشيفية: الإنترنت)

بحث الرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون الوضع في ليبيا والعلاقات الثنائية بين البلدين.

وقالت الرئاسة الجزائرية في بيان صادر عنها أمس الجمعة إن المباحثات الهاتفية بين الرئيسين، انصبت حول «العلاقات الجزائرية الفرنسية التي تتميز بختم الشراكة الاستراتيجية في جميع الميادين، كما تناولت الوضع في المنطقة لا سيما في ليبيا ومالي».

والمشاورات بين بوتفليقة وماكرون تأتي وسط تصميم باريس على ضرورة إجراء الانتخابات في ليبيا قبل نهاية العام، رغم حالة الفوضى التي تشهدها العاصمة طرابلس.

وتعمل فرنسا على إقناع الجزائر بالانخراط في جهود الوساطة الفرنسية لحل الأزمة الليبية والمضي في تعبيد الطريق أمام إجراء الانتخابات في موعدها، محذرة من انعكاس الاضطرابات المتأججة في طرابلس سلبيًا على منطقة شمال إفريقيا والساحل الصحراوي.

وتقلل أوساط فرنسية من حظوظ تنفيذ مخرجات إعلان باريس التي تقضي بإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية بحلول شهر ديسمبر، نتيجة الصراع الجيوسياسي بين إيطاليا وأوروبا.
 

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

كاركاتير حليم - إصلاحات اقتصادية في ليبيا
كاريكاتير
بالصور.. بلدية إجخرة تستقبل الدفعة الأولى من الوفد المشارك بملتقى القبائل ...
ليبيا
«الدولية للهجرة»: إعادة فتح مطار معيتيقة سمحت بالعودة الطوعية لـ21 مهاجرًا من ...
ليبيا
ليبيا تودع الشيخ مصطفى قشقش أحد أبرز علماء القرآن الكريم في العالم
ليبيا
لابريس الإيطالية: تفعيل لوبي دولي لعودة الملكية في ليبيا
ليبيا
كتاب «الخوف» وافتتاحية «نيويورك تايمز» يهزان إدارة ترامب
دولى
تعليم الوفاق: إيقاف 74 مدرسة خاصة عن مزاولة النشاط التعليمي
ليبيا
رغم الغموض.. فرنسا تتمسك بإجراء انتخابات في ليبيا بنهاية العام
ليبيا
«جريدة الوسط»: النفط تحت نار السلاح مرّة أخرى وتوقعات باستبدال المجتمع الدولي ...
ليبيا
الدولار يسترد 12 قرشًا من الدينار في السوق السوداء
ليبيا
الدوكالي يكشف حقيقة رفضه تمثيل ليبيا لصالح قطر
رياضة محلية
المجلس الرئاسي يعلن الأحد المقبل عطلة رسمية
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

لماذا نشعر بالألم عندما نضحك؟