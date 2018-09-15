إيطاليا تحصل على 22 مليون يورو لدعم البلديات الليبية

بروكسل - بوابة الوسط: علي أوحيدة | السبت 15 سبتمبر 2018, 01:04 مساء
نائبة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الايطالية ، إيمانويلا ديل ري. (بوابة الوسط)

وقعت الوكالة الإيطالية للتعاون التنموي والمفوضية الأوروبية اتفاقا تحصل بمقتضاه الحكومة الإيطالية على 22 مليون يورو من الاتحاد الأوروبي لصرفها على 24 بلدية ليبية.

ووقعت الاتفاقية نائبة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإيطالية ، إيمانويلا ديل ري، على هامش مجلس وزراء التنمية الأوروبيين غير الرسمي في بروكسل.

وأوضحت المسؤولة الإيطالية للصحفيين أنه ومن الـ50 مليون التي سيتم تخصيصها للبلديات الليبية الـ 24 لتلبية الاحتياجات الأساسية، سيتم إدارة 22 مليون يورو بشكل مباشر من قبل إدارة التعاون الإيطالي، مشددة على ثقة الاتحاد الأوروبي في إيطاليا لإدارة الصناديق أمر مهم جدا».

وأضافت: أنها مساهمة أخرى على الطريق ، التي لا تبدو سهلة، وغالبا ماتكون شاقة، لتحقيق الاستقرار في البلاد».

يشار إلى أن الاتحاد الأوروبي خصص مليون يورو لتلبية الاحتياجات الأساسية للسكان المدنيين، مثل الصحة، والتعليم، والمياه، والطاقة، والبنى التحتية الصغيرة.

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