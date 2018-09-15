بلدى سرت: صيانة خمس مدارس بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي

مدرسة سرت المركزية. (أرشيفية: بوابة الوسط)

أعلن المجلس البلدى سرت أن برنامج الأمم المتحدة الإنمائى استكمل صيانة خمس مدارس في سرت من واقع 13 مؤسسة تعليمية تحتاج لصيانة وجرى الاتفاق بشأنها مع مشروعات برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وبلدية سرت.

وقال ناطق إعلامي، في تصريح إلى «بوابة الوسط» إن لجنة دعم الاستقرار التابعة لبرنامج الأمم المتحدة قدمت مساعدات كبيرة للشركة العامة لخدمات النظافة العامة بسرت، مشيرا إلى استلامها 8 سيارات جديدة حديثة نوع ضاغطة مخصصة لنقل القمامة.

ونوه إلى استلام محرقة طبية للنفايات بمستشفى ابن سينا التعليمى بسرت منذ أشهر، لكنه قال إنه لم يجر تركيبها بحجة تأخر الفنيين لعدم حصولهم على تأشيرة، وجارٍ العمل بشأنها.

وأشار الناطق الرسمى بالمجلس البلدى سرت إلى ترسية تنفيد مشروعات صيانة مدارس شهداء تاقرفت، واليرموك، وسناء يوسف، والوحدة الصحية الظهير غرب سرت، مشيرا إلى أن اللجنة أعلنت عطاءها لصيانة معهد البناء والتشييد والوحدة الصحية الرباط.