ضبط مواطن ليبي في الجزائر يقود شاحنة مطلوبة لدى «الإنتربول»

لافتة في الطريق إلى مركز المراقبة البري ببوشبكة. (أرشيفية: الإنترنت)

أعلنت سلطات الأمن الجزائرية عن ضبط مواطن ليبي يقود شاحنة مسروقة من إيطاليا ومطلوبة لدى «الإنتربول».

وأشارت مصادر محلية إلي القبض على المواطن اللي البالغ من العمر 28 عاما لدى عبوره بمركز المراقبة البري ببوشبكة بمحافظة تبسة الجزائرية (700 كلم شرق العاصمة) قادما من تونس الأسبوع الماضي، مشيرة إلى إيداع المتهم الحبس المؤقت بعد سماع أقواله في انتظار مثوله أمام العدالة.

وشددت السلطات الجزائرية عمليات المراقبة على محافظاتها الشرقية بعدما ضاعفت شبكات إجرامية من عمليات إغراق السوق الموازية للسيارات بمئات المركبات المهربة من الأراضي الليبية قبل وقوعها تحت سيطرة عصابات منظمة إداريا وماليا تعيد طرحها في السوق بوثائق مزوّرة.