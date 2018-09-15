حصر العمالة الوافدة في صبراتة خلال أيام

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 15 سبتمبر 2018, 11:57 صباحا
من اجتماع مدير مديرية أمن صبراتة العقيد زايد الخطابي مع رؤساء المراكز والاقسام والمكاتب التابعة للمديرية. (الصفحة الرسمية للمديرية)

أعلنت مديرية أمن صبراتة عن الإعداد للبدء في حصر كافة العمالة الوافدة من الجنسيات غير الليبية، والوافدين الليبيين للإقامة من خارج بلدية صبراتة.

وأشارت، في منشور رسمي بصفتها بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» إلى حيث يجري الإعداد لتشكيل الفريق المختص بكلا المهمتين، مؤكدة الإعلان في الأيام المقبلة عن أماكن ومواعيد عمليات الحصر عند انطلاقها. 

وأهابت بالمواطنين وخاصة أصحاب الأنشطة الحرفية أو التجارية ممن يشغلون العمالة الوافدة أو أصحاب العقارات المعدة للإيجار أو الفنادق أو الاستراحات وغيرها بضرورة التعاون مع الفرق المختصة بعملية الحصر، حتى يساهموا في مساعدة الأجهزة الأمنية على تادية مهامها في الوقاية من أية نشاطات تهدد الأمن والاستقرار.

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