انطلاق أول عملية انتخابية لاختيار «بلدي بني وليد»

انتخابات المجلس البلدي. (أرشيفية)

انطلقت في مدينة بني وليد صباح اليوم السبت، أول عملية انتخابية لاختيار المجلس البلدي للمدينة، بعد سنوات من تسيير المجلس المحلي شؤونها.

وسيُدلي نحو 22700 ناخب بأصواتهم في مدينة بني وليد موزعة في 28 مركزًا و 64 محطة لانتخاب أعضاء المجلس البلدي.

وقال عضو اللجنة الفرعية لانتخاب المجلس البلدى بني وليد إبراهيم الخازمي، في تصريح إلى «بوابة الوسط»، إن هناك إقبالا كبيرًا من قبل الناخبين في بعض المراكز الانتخابية، مشيرًا إلى أن المراكز تستمر في افتتاح أبوابها أمام الناخبين حتى الثامنة مساء.

ويشمل انتخاب المجلس البلدي، سبعة أعضاء بينهم خمسة أعضاء عن الفئة العامة، وعضو عن فئة المرأة وعضو عن فئة الاحتياجات الخاصة.

