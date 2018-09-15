«العليا للامتحانات» تسمح للطلاب النازحين من جنوب طرابلس الالتحاق بأقرب لجنة

عضو اللجنة التنفيذية العليا للامتحانات جمال الفردغ. (صورة من وزارة التعليم في حكومة الوفاق)

وجهت اللجنة التنفيذية العليا للامتحانات، رؤساء اللجان المركزية لتجمعات الامتحانات، بالسماح لطلبة الشهادة الثانوية النازحين من مناطق جنوب طرابلس بالالتحاق في أقرب لجنة يتواجدون في محيطها.



يأتي ذلك، فيما انطلقت اليوم السبت، امتحانات (الدورالثاني) لطلبة شهادة إتمام مرحلة التعليم الثانوي بجامعة طرابلس.



وطالبت اللجنة، في بيان صادر عن وزارة التعليم عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، الجهات المعنية من بلديات ومراقبات تعليمية ومديريات أمن بتوفير الدعم المادي والمعنوي للطلبة النازحين لتأدية امتحاناتهم، وكذلك توفير الظروف الملائمة للطلبة بما يضمن دعم وإنجاح عملية الامتحانات.



من جانبه، شدد عضو اللجنة التنفيذية العليا للامتحانات جمال الفردغ، على ضرورة تكاتف جهود الجميع لإنجاح الامتحانات، مؤكدا حرص الوزارة وسعيها لتسخير كل إمكاناتها في سبيل إجراء الامتحانات في ظروف مؤاتية تساعد الطلاب.



وكانت اللجنة التنفيدية العليا للامتحانات دعت جميع الطلاب والطالبات النازحين من مناطق جنوب طرابلس والمتقدمين لامتحانات الشهادتين الإعدادية والثانوية للعام الدراسي 2017 ـ 2018 التوجه للجان المركزية المشرفة على الامتحانات بمختلف المناطق التعليمية لإثبات بياناتهم وإعادة توزيعهم باللجان وتسهيل دخولهم الامتحانات النهائية.